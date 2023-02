Com extensa ficha criminal, dupla é presa por tráfico de drogas em Alegrete

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

A dupla foi abordada no bairro Santo Antônio, na manhã de ontem(26), por volta das 10h, em Alegrete.

Segundo relato dos policiais militares, a guarnição recebeu informações de que os indivíduos estavam em atitude suspeita no bairro. Eles estariam traficando.

Mulher é espancada pelo companheiro

No endereço, um homem de 24 anos e outro de 22 anos, ambos com diversos antecedentes policiais, foram abordados e identificados. Na sequência, durante a revista pessoal, os PMs encontraram 13 pedras de crack e a quantia de R$154,00, com a dupla.

Caminhoneiro, vítima de descarga elétrica, é levado para POA e seu estado é grave

Os homens foram levados até a Delegacia de Polícia e a Delegada de Plantão determinou prisão em flagrante por tráfico de drogas.