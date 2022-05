Grades de bocas de lobo viram alvo de furtos diários no Capão do Angico

Uma situação tem provocado a revolta de muitos moradores da Zona Leste, mas principalmente no bairro Capão do Angico.

O PAT tem recebido com frequência o relato de pessoas que se sentem indignadas com a ação de vândalos e também do que consideram criminosos, pois estão furtando algo que é de domínio público e deve permanecer nos locais para evitar acidentes e incidentes.

A contextualização acima é em relação aos furtos diários de grades de bocas de lobo. A situação que já era uma preocupação das equipes das Secretarias de Infraestrutura e setor de Sinalização da Secretaria de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania da Prefeitura de Alegrete, agora também é dos moradores.

A retirada das grades que ficam nas bocas de lobo, é um grande risco à população, devido a possíveis quedas, entre outros acidentes.

A informação é de que os indivíduos furtam e vendem as grades. As equipes que atuam de forma recorrente no trabalho para que todos os locais em que as grades foram retiradas sejam devidamente consertados, solicitam que os moradores denunciem o autor ou autores dos furtos para à Brigada Militar ou Polícia Civil.