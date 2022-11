Associação de moradores do bairro Santo Antônio oferece vários serviços à comunidade

Share on Email

As associações de moradores exercem um papel extremamente importante, como uma forma de unir forças para iniciativas positivas e também podem contribuir para melhorar a qualidade de vida da comunidade . “A União faz a força” realmente faz sentido.

No bairro Santo Antonio, a diretoria tem como presidente Erlon Toledo( Belo), Vice-presidente Anderson Dias( Lilita) e também como secretárias Maria e Gisele Toledo.

A gestão assumiu em 1º de maio de 2021 e desde então, tem realizado muitas ações em prol dos moradores do bairro.

A diretoria acrescentou que neste período festas comunitárias, na Páscoa, Natal e Dia das Crianças já foram realizadas, além de uma equipe que faz cortes de grama agendados, lixeiras comutarias e cadastros de famílias para futuras doações de roupas e alimentos.

As crianças que fazem aniversário recebem presentes e sempre há torneios de pênalti e futebol sete masculino e feminino.

Todo trabalho realizado é de forma voluntária para deixar o bairro mais aconchegante para as famílias, falou o presidente.

“Nossa comunidade também é engajada em auxiliar, assim, deixamos o local agradável para o lazer. Realizamos reuniões periódicas na nossa sede que fica na rua Nelci Fontoura Pedroso, 2702. Todas as despesas desses serviços são pagas com as rifas que realizamos” – informou.