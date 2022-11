Capitão Jean Quatrin integra o Comando Regional de Polícia Ostensiva da Fronteira Oeste

Desde o último dia 1°, o Capitão QOEM Jean Roberto Monteiro Quatrin passou a integrar a equipe de oficiais do Comando Regional de Polícia Ostensiva da Fronteira Oeste.

O comandante do CRPO Fronteira Oeste Tenente Coronel QOEM Antonio Felipe Zinga Junior, presidiu a solenidade de apresentação do Cap QOEM Jean Quatrin.

De acordo com o Tenente Coronel Zinga, o Capitão Jean irá agregar conhecimento técnico profissional, somando esforços e contribuindo para resultados positivos no CRPO/FO.

Capitão Jean Quatrin esteve, por sete anos, à frente do 2º Regimento de Polícia Montada em Alegrete.

Em março deste ano, assumiu um cargo no Comando do 6º Regimento de Polícia Montada, na cidade de Bagé.

Formado em Direito, entrou na Brigada Militar com apenas 24 anos e assumiu Alegrete com 28. “Foram muitas abnegações, mas que me traz muito orgulho em chegar a esse posto com muito trabalho. Por esse motivo, também, fiquei muito grato com a surpresa realizada pelo efetivo de Alegrete. Saio com sentimento de gratidão, camaradagem e lealdade. Como uma família, tem questões divergentes, mas a síntese é gratidão e aprendizado”- destaca.

Mais sobre Capitão Jean

Natural de Cruz Alta, formado em Direito, passou dois anos na Academia de Polícia Militar em Porto Alegre. Após a formatura, assumiu o 1º Esquadrão da BM em Santana do Livramento, foi Chefe da 2ª Seção de Inteligência e atuou por quatro meses na Fronteira. Já em 2015, o Capitão Jean assumiu o comando da corporação do 2º Esquadrão/Regimento de Polícia Montada. Em 2018, Capitão Jean recebeu Título de Cidadão Alegretense.