Associação de moradores viabiliza centro comunitário no bairro Vila Nova

Um trabalho que vem sendo realizado pelo Presidente do bairro Vila Nova, entre tantos, já desenvolvidos por Enio Santos, é a realização de um Centro Comunitário.

Ele, com apoio de outros voluntários e da esposa Maria Goulart, está reformando antigo alojamento dos Ferroviários na entrada do bairro. A última aquisição foi uma porta em que foi feita pela industria Lezy.

“Estamos muito felizes, levamos o material e a empresa doou o trabalho para a realização desta porta que deverá impedir novas ações de vândalos que estavam destruindo o local. Já realizamos o primeiro encontro com o Projeto Bem cuidar e outras pautas já estão em andamento”- comentou.

O local que estava abandonado e sendo destruído, foi limpo e agora será usado para atividades em prol da comunidade, como acrescenta o Presidente do bairro.

Enio citou que os moradores já estão engajados na causa e compreendem que o local será usado para o benefício de todos, sendo assim, um carnê já foi feito e distribuído para aqueles que desejarem colaborar com 10 reais mensais para auxiliar nas despesas que eles terão.

O próximo passo será a realização de um estatuto para criar uma Ong, assim poderemos receber recursos para ampliar todos os trabalhos que desejamos realizar com crianças, adolescentes e as crianças com transtorno do espectro autista (TEA). Nossa ideologia é o bem comum, ressaltou.

Conforme ele, já existe uma comissão que está à frente deste projeto que deverá ofertar os seguintes serviços: lazer, educação, infraestrutura com levantamento dos problemas de ruas e outras do bairro; meio ambiente, atividades aos idosos e crianças; saúde; projeto para castrar cachorros e gatos em 2023, dentre outros.