Calçadão começa ganhar novo visual e com árvores replantadas

O projeto de abertura, repaginação e revitalização do Calçadão Helio Ricciardi iniciou há 12 dias.

Um dos primeiros passos está sendo a retirada da lajota para colocação do piso especial para o tráfego de veículos que passará a ser permitido em “low speed” – velocidade lenta – para facilitar o trânsito e trazer maior visibilidade ao comércio da localidade.

Entre os trabalhos realizados, nesta primeira etapa, também, ocorreu na última semana a retirada de coqueiros para que o projeto possa ser implementado. Uma publicação realizada no PAT, mais uma vez, gerou comentários, muitos questionando o motivo que as árvores tinham sido suprimidas e se não poderiam ser transplantadas para outro local.

Sendo assim, a fim de esclarecer a população, um dos engenheiros da obra explicou que o total foram seis retirados, sendo que duas árvores estavam com as raízes comprometidas, portanto, não houve a possibilidade de serem replantadas.

Entretanto, outros quatro coqueiros foram transplantados, ou seja, dois ficaram em frente ao Caixeiral e mais dois em frente a loja Izolan. “A ideia era de que fossem todos transplantados”- comentou.

O projeto a cargo da Secretaria de Planejamento atende a reivindicação de comerciantes para uma maior integração do público com o comércio já existente, além dos novos empreendimentos que irão surgir.

A previsão é de que até o Natal a obra com a rua no meio do passeio público, bancos e iluminação, sejam entregue à comunidade.