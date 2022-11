Escola de Gaitas apresentou seus novos talentos

Share on Email

Há 16 anos o evento acontece e cada vez mais se consolida. Uma noite de muita emoção, talento e inesquecíveis momentos.

Assim foi mais uma edição da Mostra Anual da Escola de Gaitas de Beto Vilaverde, que ocorreu no CTG Farroupilha, no último final de semana. O evento teve o seu primeiro encontro em 2005, com apenas cinco alunos e, neste ano, foram 22.

A bela festa sempre registra momentos únicos. Assim, a noite agradável com boa música, rodeada de amigos e talentosos alunos, chegou a sua 16º edição , pois em 2020, não foi realizada devido à pandemia.

Um evento primoroso que o gaiteiro Beto Vilaverde faz questão de realizar a cada ano em sua mostra de talentos gaiteiros no CTG Farroupilha. Com casa cheia, um jantar maravilhoso onde crianças, jovens e adultos sempre dão um show tocando gaita.

22 alunos subiram ao palco, todos prestigiados por seus familiares e amigos mostraram o que aprenderam durante o ano.

A noite foi especial, nessa retomada de atividades e o casal Beto Vilaverde e Carmem Vilaverde destacam a gratidão a todos que auxiliaram, uma equipe de amigos e apoiadores.

Carmen destacou que duas crianças de cinco anos, realizaram apenas três aulas, com o Beto, mas não deixaram de subir ao palco e o resultado foi muito lindo.

O gaiteiro Gustavo Villaverde, filho de Beto, que passou pela escola e hoje é um artista consagrado,, também, fez uma bela apresentação.