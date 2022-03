Até a Helô está sendo usada pelos estelionatários

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

As fraudes estão ocorrendo via mensagem de celular pelo WhatsApp e envolvem a Assistente Virtual, Helô, do INSS.

De acordo com o INSS, os golpistas entram em contato com os beneficiários para tentar obter dados pessoais ao fornecer um número de protocolo. Ao utilizar a foto perfil da Assistente do INSS, os criminosos buscam além dos dados pessoais, fotos dos segurados e de seus documentos.

Servidores da Susepe exigem reposição salarial

O INSS ainda informa que é possível acessar a Assistente Virtual, Helô, apenas pelo site ou aplicativo oficial do Meu INSS na central de dúvidas. Assim, ela nunca entra em contato com os beneficiários pelo WhatsApp.

Por fim, o INSS reitera que o número do SMS usado para informar os cidadãos via mensagem é 280-41. No entanto, o órgão nunca envia links ou solicita documentos por mensagem.

O que fazer caso receber a mensagem?

É preciso ficar atento à natureza das mensagem para não cair no golpe. Caso, receba alguma mensagem ou ligação, não forneça nenhuma informação ou dado pessoal e desligue imediatamente. Além disso, a orientação é bloquear o contato.

Em casos de tentativas de golpe, é solicitado para que as pessoas denunciem à Ouvidoria pelo site ou pelo telefone 135. Ainda, é possível registrar um Boletim de Ocorrência e entrar em contato com próprio INSS e o banco em que recebe o benefício.

Além disso, o INSS aponta algumas ações que o segurado pode realizar em caso de tentativas de golpe: