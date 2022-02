Atendimento ao acidente que ceifou a vida de duas argentinas, na 290, foi demorado e tenso

Foram horas de muito trabalho e tensão. Um violento acidente ceifou a vida de duas pessoas e ainda havia a preocupação com os outros ocupantes, o trânsito, os curiosos entre outras situações.

Assim, por cerca de 11h, os policiais rodoviários federais que atenderam o acidente com óbitos, na BR 290, em Alegrete, atuaram na ocorrência.

Em apoio, também, estiveram para os primeiros atendimentos, no KM 558, o Corpo de Bombeiros de Alegrete, Samu e ambulância da UPA. Os Bombeiros, inicialmente, retiraram a motorista do Renault, presa nas ferragens, e, na sequência, já à noite, após perícia, removeram uma das vítimas fatais, que, também, estava presa nos ferros.

Na noite de ontem(22), o PAT teve acesso a identificação das vítimas que morreram na hora. As duas mulheres, argentinas, estavam no Renault. Outros dois turistas também ficaram feridos, sendo: a motorista, de 32 anos, que está em estado grave na Santa Casa de Alegrete e o carona, que era namorado de uma das mulheres que foi a óbito. Ele, de 31 anos, teve apenas lesões leves.

Catarina Taffarel, de 18 anos, e Ruth Barbara VillaGarcia, de 41 anos, foram as duas argentinas que tiveram o retorno para o lar interrompido pelo trágico e violento acidente que envolveu mais dois veículos brasileiros, sendo, uma Hilux conduzida por um homem, de 72 anos, e uma carreta que tinha como condutor um homem, de 34 anos.

O acidente

Na tarde de segunda-feira(21), por volta das 14h30 min, um trágico acidente envolvendo uma carreta, um Renault e uma Hilux deixou duas argentinas mortas, uma gravemente ferida e outro argentino com lesões.

De acordo com informações, a motorista do Renault, com placas da Argentina, trafegava sentido Rosário do Sul/Alegrete e, no KM 558, teria parado de forma abrupta o veículo, em cima da pista, por esse motivo, o motorista da Toyota Hilux que estava logo atrás, disse aos policiais que tentou jogar a caminhonete para o acostamento, mas não houve tempo suficiente e colidiu na traseira do carro.

Desta forma, o Renault rodopiou, invadiu a pista contrária e bateu frontalmente em uma carreta que seguia no sentido contrário.

Os Bombeiros de Alegrete retiraram a motorista, argentina, que estava presa nas ferragens. Ela foi conduzida em estado grave à Santa Casa pelo Samu. Já o homem que estava ao lado dela, sofreu lesões e ferimentos, sendo encaminhado ao hospital pela ambulância da UPA. As outras duas ocupantes do carro morreram na hora.

Os ocupantes da Hilux e da carreta, ambos veículos brasileiros, não se feriram. O motorista, de 34 anos, que dirigia a carreta, disse que o veículo estava vazio e iria carregar arroz, em Pantano Grande. Ele falou ao PAT, que tentou evitar o acidente, mas foi muito rápido.

A Hilux e a carreta tiveram avarias consideráveis, já o carro argentino teve perda total.

Esse foi o primeiro acidente com óbito, envolvendo argentinos, na BR 290, em Alegrete, neste ano de 2022. O sinistro ocorreu cerca de 24km da cidade.

O Consulado argentino prestou todo apoio às famílias das mulheres mortas.