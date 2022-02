Motorista perde controle e carreta capota, na BR 290, em Alegrete

Na tarde deste sábado (19), uma carreta capotou na BR 290, em Alegrete.

O motorista foi socorrido e encaminhado à Santa Casa pelo Samu. De acordo com os policiais rodoviários federais, ele não apresentava lesões graves.

O homem, de 34 anos, inicialmente foi atendido por um médico argentino que passava na rodovia e, posteriormente, o DR Bruno Wunsch, de Alegrete, também, prestou auxílio nos primeiros atendimentos.

A informação é de que o condutor da carreta trafegava sentido Uruguaiana/Alegrete e, no KM 611, saiu com o veículo para o acostamento, à direita. Quando puxou a direção para retornar, para a pista, perdeu o controle e capotou.

A carreta ficou com o cavalinho, no sentido contrário que trafegava. A carga está sobre a pista que permanece interditada. Contudo, os policiais rodoviários estão no local orientado o trânsito que acontece através do acostamento.

Ainda, conforme outros motoristas que trabalham na mesma empresa, a carreta estava carregada com um dos materiais para a fabricação de pneus, também, conhecido como mistura de borracha para pneus(um composto negro).

O guincho tronco foi acionado para fazer a remoção da carreta que ficou destruída.

O acidente foi no km 611, cerca de 30 km da cidade, por volta das 14h20min. A Polícia Rodoviária Federal permanece no local.