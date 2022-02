Produtor busca água de balde e garrafa para ter o que beber

A seca que assola Alegrete e região é uma das maiores e, com essa severidade, não era registrada há 17 anos.

A situação de alguns é de desespero, como a do senhor Silmar Dias Antunes que mora no Inhanduí que para ter água para beber se socorre de vizinhos. Ele busca água de balde, e garrafas, porque um açude próximo a casa está completamente seco.

Seca em Alegrete

O produtor aposentado comenta que tem 65 anos e fazia muito tempo que não via uma seca dessas. Ele tem outro problema que faz tempo que pede ajuda, a água da sanga que corre próxima à casa que vem sendo poluída com produtos de lavouras na região e não pode beber, nem usar para cozinhar. Já pediu ajuda e ninguém resolve, atesta.

Ele buscou socorro junto ao vereador Fábio Perez que foi na sua propriedade e verificou que, realmente ele enfrenta falta de água, como dezenas de outras famílias no interior de Alegrete.

O caminhão da Defesa Civil roda mais de 200 Km para abastecer mais de 100 famílias do interior. A equipe trabalha todos os dias e tem uma caixa com sete mil litros, mas como aumentou a demanda se desdobra para levar água onde as pessoas estão precisando, informa Joaquim Segabinazzi, Coordenador da Defesa Civil do Município.