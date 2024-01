Atendimentos no ano superam os 15 mil no Procon em Alegrete

Foram 4.767 atendimentos presenciais nas mais variadas demandas do dia a dia, em que os consumidores solicitam a resolução de seus problemas. Nos demais canais de atendimento, estabeleceram-se 4.575 demandas através dos telefones, 2.370 pelo e-mail, 2.777 via whatsapp e 1.065 orientações preliminares (quando os consumidores vão até a recepção do Procon pedir informações e as devidas orientações pertinentes).

Ocorreu um aumento no número do histórico de atendimento, com aproximadamente 90% em relação ao ano anterior. Durante o ano de 2023 foram realizadas palestras educativas, atendimento nos bairros e zonas rurais do município, participações em seminários, cursos, pesquisas de preços, eventos e campanhas educativas.

O Procon está atendendo por agendamento junto à Casa do Empreendedor, na Sedetur, das 7h30 às 13h30, na Rua Luiz de Freitas 151.