Atividades da família, um elo importante na Igreja Quadrangular

Fortalecer os vínculos em família é um dos objetivos do trabalho da Igreja do Evangelho Quadrangular em Alegrete. Esse elo começa com pequeninos que vão com seus pais ou avós e, em todos os cultos, participam do aprendizado bíblico, em trabalho especial na igreja. Domingo é um dos dias dedicados ao culto da família em que muitos vão juntos louvar a Deus. O trabalho vem sendo dedicado, especialmente, às famílias informa o Bispo Enio Bastos.

-Sabemos o quanto é importante, principalmente às crianças e jovens terem essas referências de amparo e proteção para se sentirem seguros. São muitas tribulações no mundo e os pequenos são os que mais sofem com agresões, abandonos e outras questões.

Os trabalhos desta semana serão principalmente dedicados às famílias sejam elas de qualquer natureza, disse a pastora Lucimar Bastos. O casal está há 9 anos em Alegrete congregando em todas as igrejas quadrangulares da cidade o amor cristão, baseado no principal livro da humanidade, a Bíblia.