Carro furtado na madrugada de domingo em Manoel Viana é localizado em Alegrete

Desde a comunicação, os policiais militares de Manoel Viana, iniciaram buscas e diante de imagens de videomonitoramento, identificaram os suspeitos que são alegretenses.

As imagens de vídeos obtidas pela equipe do PAT mostram o momento em que os dois indivíduos caminham no sentido contrário à localização do carro. Naquele momento, o clima era de chuva e, ao se aproximarem do veículo, eles abriram as portas, que segundo o proprietário não estavam trancadas. Ele ressaltou que só percebeu o furto pela manhã de domingo.

Já na segunda-feira(4), com apoio da Brigada Militar de Alegrete, o veículo foi encontrado no bairro Ibirapuitã, Zona leste, sem a chave, entretanto, aberto. Desta forma, foi encaminhado ao depósito do Detran.