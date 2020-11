Atletas da Atos Guetho de Alegrete trazem medalhas da Copa Prime “Experience”

Com o objetivo de promover a retomada das competições da Copa Prime de Jiu-Jitsu, de forma consciente e responsável, a Pro Sports realizou um evento teste no último dia 22 de novembro, na cidade de Porto Alegre, no It’s Esportes.

O campeonato teste, batizado de “Copa Prime – Experience” seguiu diretrizes de controle e de prevenção para a execução segura da competição, obedecendo todos os protocolos vigentes e restrições sanitárias e totalizou 600 participantes.

A Copa Prime Experience adotou um novo formato de competição, no estilo “pocket championship”, com número restrito de atendimento por categoria, sendo um evento teste para o retorno seguro dos campeonatos da Copa Prime de Jiu-Jitsu.

De Alegrete, a Atos Guetho participou com sete atletas comandados pelo mestre Anderson Soares (Frozzo), e trouxe uma medalha de ouro e duas de prata.

O atleta Anderson Duarte foi o campeão na sua categoria, com Claiton Oliveira vice-campeão na sua faixa etária e Anderson Soares medalha de prata na categoria master faixa-preta.

Também estiveram competindo pela Atos Guetho, os atletas Anderson Soares, Ronei Herberts, Everton Oliveira, Denner Lorran e Alisson da Silveira.

A competição foi exclusiva para as Categorias Adulto, Master e NoGi (sem kimono), e desenvolvida nos turnos de competição diferenciados (manhã, tarde e noite). Os atletas só ingressaram no local do evento no período específico das lutas de sua categoria.

Outra medida tomada para evitar a aglomeração foi a ausência do público. foi permitida a entrada somente dos atletas inscritos na competição, juntamente com um técnico faixa-preta ou um acompanhante por atleta.

Em decorrência da pandemia do Covid-19, as categorias Kids, Teen e Juvenil não foram atendidas nesse primeiro evento teste.

O campeonato marcou a retomada das competições da Copa Prime de Jiu-Jitsu das temporadas 2020 e 2021,unificadas devido a pandemia, e valerá pela terceira Etapa da Prime, mas com peso para o Ranking diferenciado (peso 0,5), para os atletas voltarem a sentir o ritmo de competição.

As Copa Prime de Jiu-Jitsu, têm o compromisso de manter as medidas de prevenção para o controle da pandemia de Covid-19 e proteção dos atletas, professores e prestadores de serviços. A organização elaborou um plano de contingencia de prevenção do Covid-19 específico para a competição, com as diretrizes norteadoras para sua execução.

O atletas Anderson Duarte, salientou a importância do mestre Frozzo. “Ele está sempre buscando a melhoria da equipe e dos atletas com uma dinâmica de treino e qualidade. Que além de colegas somos uma família. Uma equipe aonde estamos evoluindo a cada treino”, destacou Duarte.

Júlio Cesar Santos Fotos: Atos Guetho (reprodução)