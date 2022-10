Sucessão familiar é tema no seminário Unindo Fronteiras na exposição

A temática “Sucessão Familiar: Entraves e Case de Sucesso” foi apresentada pelos dirigentes da Estância do Chalé, propriedade rural familiar localizada no município de Cachoeira do Sul, que tem como missão a produção de carne e grãos de alto padrão, com utilização de tecnologia e manejo de ponta, respeitando o meio ambiente e valorizando as pessoas envolvidas em todo o processo de produção.

Camila Lara, advogada e pós-graduada em Gestão dó Agronegócio, responsável pela gestão e relacionamento dos colaboradores da estância, juntamente com Ricardo Lara, engenheiro agrônomo e sócio proprietário da Estância do Chalé, à frente da gestão da agricultura há 45 anos, abordaram a trajetória de sucesso do processo de sucessão da propriedade.

Camila ao lado do pai, Ricardo de Lara, destacou a oportunidade de conversar com os participantes da II Edição do Unindo Fronteiras sobre o tema “Sucessão Familiar”.

“Nossa família está nesse processo desde 2019, ou seja, há 3 anos, e desde então temos aprendizados, evoluções e constantes alinhamentos sobre esse tema”, contou a profissional.

Ela contou que a sucessão familiar envolve mais do que somente uma geração delegar funções para a próxima geração, o que seria o planejamento sucessório em si, mas também toda essa parte de planejamento societário e tributário.

“Todo esse processo de sucessão familiar deve ser planejado com calma, seriedade e, se possível, em momento de harmonia e respeito em família”, explicou.

Os palestrantes deixaram uma mensagem que quando se tem uma empresa, sócios, família e patrimônio em comum é fundamental que se trabalhe na clareza de todos esses papéis.

“Na nossa família, quando estamos trabalhando juntos, temos dois combinados que acho importante compartilhar, sendo o acordar em discordar e não devemos levar nada para o lado pessoal”, mencionaram pai e filha da estância do Chalé.

Sobre a sucessão em pequenas propriedades, Camila abordou a mesma temática e garantiu o mesmo processo. “O tamanho da propriedade não é o que define a questão da sucessão. Mas sim a vontade da família gestora, seja do pequeno, médio ou grande negócio, de se organizar”.

Em mais um tema importante no seminário, a noite de quinta reuniu a experiência de Eduardo Eichenberg, diretor técnico da Estância Silêncio, e Renata Eichenberg, diretora comercial e de comunicação da Silêncio, estiveram presentes para mediar este importante tema do agronegócio.

Nesta sexta-feira (14), o seminário prossegue com a temática “Integração lavoura-pecuária”, com a palestrante Amanda Posselt Martins, engenheira agrônoma doutoranda em ciências do solo. O encontro inicia às 19h, no Casarão do Parque.

