Atletas e dirigentes clamam por melhores condições no complexo Jockey Alegrete

O futebol amador de Alegrete, é uma das principais referência de lazer e entretenimento nos fins de semana no Município. Acontece que há muito tempo, os desportistas clamam por melhores condições de estrutura, principalmente, questão de água, banheiros e rede elétrica.

A reportagem entrevistou alguns atletas e dirigentes e procurou entender quais as principais reividicações dos desportistas. Um atleta que atua na categoria principal salientou que as estruturas em si do local são boas, porém, ele referendou que leva sua esposa em todos e não tem um local adequado para que ela possa ir ao banheiro.

O dirigente de um clube tradicional de Alegrete, apontou que faltam muitas coisas ainda. “Precisamos de um registro com água adequada pra consumo, se não trazemos de casa, ficamos sem, outra coisa, a questão de rede elétrica, deveria ter algumas tomadas pra que ficassem à disposição da população que frequenta os campos de várzea.

O presidente da LAF, Ramud Maruf, salientou que já tem um projeto em andamento para que as estruturas sejam melhoradas nesse campo.”Estamos em contato com o vice-prefeito, Jesse Trindade, para que possa comprar uns dois container e junto fazer-mos um vestiário”, disse o gestor do futebol amador de Alegrete