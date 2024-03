Vítima de atropelamento na Avenida Tiaraju amputou membro superior

Na continuidade do caso envolvendo Fátima Jussara Toscani Fernandes, de 62 anos, vítima de um atropelamento enquanto se deslocava a pé pela ciclofaixa da Avenida Tiaraju em direção ao seu local de trabalho, novos acontecimentos marcaram sua jornada de recuperação. Residente do bairro Santos Dumont e proprietária de um estabelecimento comercial na própria Avenida Caverá, Fátima que está hospitalizada há mais de 20 dias, foi submetida a mais uma intervenção cirúrgica na Santa Casa de Alegrete.

Após uma mobilização para doação de sangue, os médicos determinaram que outra cirurgia seria necessária para amputar o membro superior esquerdo devido ao estado de saúde da paciente. A decisão foi tomada no final da tarde de terça-feira, dia 12, e o procedimento foi realizado no dia seguinte(13).

Atualmente, Fátima permanece na UTI, entubada e em estado grave, sob os cuidados da equipe médica do hospital. Os familiares pontuam que ainda é necessário a doação de sangue tipo O negativo.

O acidente que a levou a esta condição ocorreu na manhã do último dia 21, quando foi atropelada por um indivíduo na Avenida Tiaraju, Zona Leste de Alegrete. O responsável pelo acidente fugiu do endereço, mas foi posteriormente identificado e preso dois dias depois.

A rápida intervenção das pessoas que testemunharam o ocorrido foi essencial para o socorro imediato à vítima, que sofreu múltiplas fraturas, incluindo no braço, cotovelo, joelho e costelas, além de uma perfuração no pulmão. Essas lesões demandaram uma primeira cirurgia de emergência realizada na tarde domesmo dia.

O caso de Fátima Jussara Toscani Fernandes é mais um exemplo dos perigos enfrentados por pedestres nas vias públicas e destaca a importância da conscientização sobre a segurança no trânsito. Enquanto a comunidade de Alegrete acompanha com preocupação e solidariedade a recuperação da paciente, as autoridades continuam investigando o acidente para garantir a responsabilização do culpado.