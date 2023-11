Ato pela paz em Gaza ocorreu na Praça Nova

No sábado (4), a praça Nova foi palco de um ato pela paz e em defesa do povo palestino, organizado pela Confraria da Praça Nova. Um grande número de pessoas marcou presença, unindo-se para expressar solidariedade em meio aos conflitos no Oriente Médio.

A Confraria da Praça Nova, um grupo informal composto por pessoas de diversas origens sociais, culturais e ideológicas, se reúne regularmente para celebrar a vida e a amizade. Apesar das diferenças, eles se uniram em um esforço conjunto para protestar contra a violência em Gaza e manifestar seu apoio ao povo palestino.

“Não vamos nos calar e não podemos ficar inertes diante do sofrimento no Oriente Médio”, alertaram os organizadores do evento. Em um momento em que a humanidade está sendo testada, eles destacaram a importância de não apenas buscar a paz, mas também de se posicionar contra a guerra e as atrocidades em Gaza, independentemente de filiações políticas ou ideológicas.

A Confraria enfatizou que não cabe a eles julgar as ações de grupos específicos como o Hamas ou ponderar sobre a justificativa das partes envolvidas. O foco do ato foi expressar solidariedade às vítimas civis, especialmente crianças e mulheres, que sofrem com os bombardeios em Gaza.

Os integrantes foram unânimes em afirmar que a história será dura com todos aqueles que se omitirem ou ainda teimam em se alienar perante a causa. Bem como também irá cobrar daqueles que por falta de informação ou seja por qual ilação, apoiam este descalabro e sanguinária violência ao povo palestino.

O convite da Confraria foi estendido a toda sociedade civil, desde partidos políticos engajados na causa Palestina até membros das comunidades Jordâniana, Libanesa e Palestina de Alegrete, UABA, Sindicatos e Movimentos Classistas. Juntos, eles se reuniram no Pergolado Público da Praça Nova para realizar um ato simbólico pela paz em Gaza.

Em Porto Alegre, um evento semelhante ocorreu próximo ao Mercado Público, reunindo indivíduos comprometidos com a mesma causa, em um gesto coletivo pela paz e solidariedade com o povo palestino.