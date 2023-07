“Comecei a me fantasiar para esconder minhas tristezas e dores”; assim, ivonete virou artista

Apelidada carinhosamente por Xica Carvalho, a moradora do Bairro Olhos D’água já tem duas décadas de trabalho voluntariado em festas comunitárias e participações em eventos particulares. Mas a história da mulher de 52 anos, já avó de dois meninos, mãe do Gabriel, da Rozalia e da Milene e casada com Frederico de Menezes, seu companheiro de todas horas, é mesclada de muita força de viver e superação.

Alegretense reagiu quando a medicina não tinha mais o que fazer por ele

A história de Xica teve um início de certa forma violento. No dia 25 de julho de 2009, ela foi ofendida e agredida com socos e pontapés por três mulheres na entrada do bairro onde reside. Uma discussão acabou vitimando Xica, que ficou hospitalizada com alguns dentes quebrados e hematomas espalhados pelo corpo.

Ela ainda não superou o trauma, com lágrimas nos olhos, diz que não merecia tal agressão. Xica é uma mulher que aprendeu a reinventar-se a cada golpe que a vida lhe impõe, na resiliência deu a volta por cima. “Para mim foi um sofrimento, comecei a me fantasiar para esconder as minhas tristezas e as minhas dores”, revela.

A entrevista na redação do PAT, revela um dom da artista, o de sorrir logo em seguida a cada lágrima enxugada. Com participações na Parada do Orgulho Louco, Xica virou estrela da van do Maluco Beleza. Ali ela afirma ser um tempo em que aprendeu o respeito mútuo e conviver com as diferenças. O trabalho dela é em festas comunitárias, asilos e até no hospital quando é chamada.

Cantora que tinha complexo da voz grave encanta multidões do mundo gospel

Sem nenhum curso de pintura, ela aprendeu na prática, Xica dança e anima qualquer ambiente. Criou suas próprias fantasias para animar crianças e adultos. “Debocho de tudo, até de mim. Sou muito feliz assim”, se diverte.

Mike tinha só 17 anos, um Mustang 68, mas não era feliz; a tragédia dele inspirou o mundo

Ivonete é uma autêntica animadora, não para nunca, foi eleita Musa da Saúde Mental, onde apresentou trabalhos memoráveis. “Sou elétrica por natureza. Ligada em 220 volts”, dispara a artista aos risos. Voluntária da UABA, mantém um brechó na sua residência e atende chamado de lojas para apresentar seu trabalho, seja animando ou pintando rostos.

Ela tinha apenas 1% de chance de ser mãe

A artista carece de reconhecimento. Reclama que nem sempre é lembrada pela população e por vezes tem seu trabalho desvalorizado. Na última festa cita que estava tudo maravilhoso, mas esqueceram de anunciar seu nome, uma vez que mencionaram todos os outras. Nesta semana, arrecadou roupas que vão servir para futuras fantasias. “Quem quiser me doar peças é só me chamar”, frisa Xica.

Ela só tinha uma opção: lutar pela vida até o fim

Ativa nas redes sociais, ela criou um perfil Mulheres Empoderadas, é ali que conversa, ajuda outra mulheres. Xica também recolhe cachorros soltos na BR, ultimamente esteve com 14 animais, adotaram quatro, os demais ela cuidou até achar um dono.

A animadora é reconhecida por estreitar seus laços de amizade, “se diz amiga dos amigos”. Ela ressalta o apoio incondicional da tia Simara Carvalho Mattos, que foi seu esteio nos momentos mais difíceis, inclusive no falecimento da sua mãe.

PRF monta operação para levar paciente a POA; homem tinha prazo para realizar transplante de fígado

Xica conta com o apoio de toda comunidade alegretense para continuar realizando seus trabalhos e assim levando alegria por onde passa. Quem quiser contratar o serviço da artista pode entrar em contato pelo telefone: 55 9 9685 0864.

Fotos: acervo pessoal e PAT