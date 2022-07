Atropelamento deixa dois feridos e mobiliza Brigada Militar, Bombeiros e Samu

Share on Email

O homem que pilotava a moto e o pedestre, foram socorridos e encaminhados à Santa Casa, em Alegrete.

O vendedor de carros, de 27 anos, que foi atropelado por uma moto, recebeu os primeiros socorros de um técnico em enfermagem, que atua no Samu e estava de folga. O profissional da área da saúde, havia saído do plantão, poucas horas antes. Ele imobilizou a vítima e aguardou a chegada dos colegas.

Já o piloto da moto, foi socorrido e levado para o hospital pela ambulância dos Bombeiros.

De acordo com informações da Brigada Militar, o relato foi de que o motociclista seguia sentido bairro/centro, na rua Barão do Amazonas, quando atropelou o pedestre que atravessava a via. Ambos repassaram suas versões sobre o acidente aos policiais.

Na moto Biz, além do piloto que não é habilitado, também estava uma jovem que não teria ficado ferida.

A Brigada Militar, o Samu e os Bombeiros atenderam a ocorrência.