Desafios da Aprendizagem é o tema do 21º Seminário Latino Americano de Educação e Cultura em Alegrete

Promovido pela Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, em parceria com o Sesc/RS. O evento contará com palestrantes do Brasil, da Argentina e da França. As atividades acontecerão no CTG Aconchego dos Caranchos (Av. Maj. João Cezimbra Jaques, 371), Campus Alegrete da Unopar (Rua Demétrio Ribeiro, 283) e no Centro Cultural Adão Ortiz Houayek (Praça Osvaldo Aranha, 100).

Além de palestras, o seminário terá momentos culturais com música, teatro e cinema. O objetivo é dialogar e discutir o direito à educação, igualdade e oportunidade, com atenção para as necessidades individuais de cada estudante. A partir da Lei 14.191 de 3 de agosto de 2021, que aborda a educação bilíngue e suas especificidades, práticas pedagógicas voltadas para a aprendizagem de alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA), o futuro anti-capacitista e a educação indígena. Especialistas de diferentes áreas do saber trarão novas perspectivas a fim de aprimorar o processo educacional.

As inscrições, exclusivas para professores e funcionários da rede pública municipal, podem ser feitas no site a seguir:

www.sesc-rs.com.br/educacao/educacao-complementar

Mais informações com o Sesc Alegrete pelo telefone (55) 3422-2129 ou WhatsApp (55) 99162-7383. Abaixo, confira a programação completa:

21º Seminário Latino Americano de Educação e Cultura

19/07 (terça-feira)

Local: CTG Aconchego dos Caranchos

17h30 às 19h30: Credenciamento e recepção cultural com o violinista Luis Ricardo

19h30: Abertura Oficial

20h: Palestra “Mestre: aquele que transforma o saber em espanto!” (Robson Lima – Curitiba/PR)

20/07 (quarta-feira)

Local: CTG Aconchego dos Caranchos

Momento cultural : exibição do curta metragem “E se Tudo der Certo” – EMEB Lions Clube

8h30 – Palestra: “Atenção! Consiga o foco dos seus alunos com técnicas comunicativas”

Ministrante: Eric Chartiot / França

10h – Palestra: “Práticas pedagógicas voltadas para a aprendizagem de alunos com TEA (Transtorno Espectro Autista) no ambiente escolar” – Paloma Cardoso / POA – RS

11h15 – Relato de Experiência: “Educação Bilíngue para surdos: lutas, urgências e limitações” – Angela Viero (Secretária de Educação, Cultura e Desporto de Alegrete), Ana Paula Gomes Lara (Professora – Unipampa) e César Carvalho (Aluno da EMEB Lions Clube)

Palestras Simultâneas

Horário: 14h30

– Palestra 1: Espetáculo “Iya Dudu” e debate com o Pesquisador Sérgio Rosa sobre Racismo estrutural na escola / Venâncio Aires – RS

Local: Centro Cutural Adão Ortiz Houayek (Praça Oswaldo Aranha, SN) – Vagas: 80

– Palestra 2: “Descolonizando a escola: Em busca de novas práticas” – Sueli Krengre Cândido/ Tenente Portela – RS e Onório Moura / Cruz Alta – RS

Local: Unopar (Demétrio Ribeiro, 283) – Vagas: 80

– Palestra 3: “Educação musical; Educação e diferença” – Eduardo Pacheco / POA​ – RS

Local: Unopar (Demétrio Ribeiro, 283) – Vagas: 60

– Palestra 4: “Tamboralitura: epistemolgias amefricanas nas rodas de tambores” – Richard Serraria / POA – RS

Local: Unopar (Demétrio Ribeiro, 283) – Vagas: 40

– Palestra 5: ‘Diálogos Freirianos na Educação de Jovens, Adultos e Idosos.Tensões entre EJA e Educação Popular à luz das contribuições de Paulo Freire. Reflexões sobre os casos do Brasil e da Argentina.”

Ministrante: Monica de La Fare / Argentina

Local: Unopar (Demétrio Ribeiro, 283) – Vagas: 60

– Palestra 6: “A integração família e escola” – Andreia Mendes / POA- RS

Local: CTG Aconchego dos Caranchos(Av. Maj. João Cezimbra Jaques, 371) –

Vagas: 80

– Palestra 7: “Educação Bilíngue e suas especificidades” – Luciana de Fátima Felix da Fontoura/ POA- RS

Local: Unopar (Demétrio Ribeiro, 283) – Vagas: 80

19h às 19h30: Momento cultural “Voz, Sopapo e Violão” (Richard Serraria – Porto Alegre/RS)

Exibição do curta metragem “Acordes”

19h30: Palestra “Planejamento, currículo e avaliação” (Júlio César Furtado dos Santos – Rio de Janeiro/RJ)

21/07 (quinta-feira)

Local: CTG Aconchego dos Caranchos

08h: Momento cultural acústico (Josiane Machado – Alegrete/RS)

08h30: Palestra “Desafios da aprendizagem e as novas necessidades educacionais no contexto pós-pandemia (Gilca Lucena Kortmann – Porto Alegre/RS)

Exibição do curta “Além da Guerra” – EMEB Marcelo Faraco

10h: Palestra “Escola, um mundo de relações – em tempos de redes sociais e neurociência” (Deroni Sabbi – Porto Alegre/RS)

14h: Momento cultural (Nanda Menezes e Rafael Mombach – Alegrete/RS)

14h30: Palestra “O futuro anti-capacitista: curar preconceitos e celebrar diversidades” (Lau Patron – Porto Alegre/RS)

16h: Palestra “Educar a nova geração vibrante, inquieta e conectada. Estamos preparados?” (Max Haetinger – Porto Alegre/RS)

19h: Palestra “Ensaios da Vida” (João Lemes – Santiago/RS)

Há 76 anos o Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac está próximo da comunidade e das empresas gaúchas em prol do desenvolvimento, da felicidade e da mudança. Em 2022, a atuação em rede é o foco principal, oportunizando mais acesso aos serviços do Sesc e Senac como cultura, esporte, saúde, lazer, assistência e educação. Além disso, com o apoio dos sindicatos empresariais filiados, a Fecomércio-RS oferece ações que incentivam o empreendedorismo e o crescimento dos negócios do setor terciário.

Foto: arquivo PAT