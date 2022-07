Audiência Pública do esporte alegretense nesta quarta

Share on Email

A atividade será realizada no plenário Gaspar Cardoso Paines da Câmara e é aberto para comunidade em geral. Um dos objetivos do encontro é para debater alternativas para o desporto municipal.

Os trabalhos serão coordenados pelo vereador Itamar Rodriguez/Progressistas que espera a presença de todos os interessados sobre o tema.

A Câmara constituiu em 2021, uma Frente Parlamentar do Esporte no âmbito municipal. A iniciativa é do vereador Anilton Oliveira/PT , aprovada na Casa.

Conforme o vereador proponente, a Frente terá a incumbência de promover a discussão, a defesa do esporte e também de propor soluções exclusivas ao tema, debatendo políticas de valorização dos desportistas e das mais diversas modalidades esportivas.

Integram a Frente Parlamentar do Esporte, os vereadores Luciano Belmonte(Progressistas), Moisés Fontoura(PDT), João Leivas(MDB), Anilton Oliveira(PT) e Jaime Duarte(Republicanos).

Foto: assessoria CMA