Aulas na rede municipal continuam no sistema híbrido no segundo semestre

A Secretaria de Educação e Cultura, Esporte e Lazer a SECEL vem trabalhando, intensamente, no processo de retorno das aulas presenciais, onde atualmente em função das restrições da Vigilância Sanitária, para que se mantenha cuidados de distanciamento social adota o ensino híbrido.

Como os professores foram vacinados e agora avança com a imunização de estudantes a tendência é aumentar o número de alunos em aulas presenciais

A partir de agosto, depois do recesso haverá o retorno das aulas de forma híbrida, de acordo com a Secretária, Angela Viero.

Todas as escolas da Rede Municipal tem seus planos de contingência com todos os aspectos e itens que seguem os protocolos de saúde, para que tanto professores como alunos possam ter aulas presenciais. Fora isso, as atividades seguiram, de forma online, em plataformas especificas a este fim e, também com a entrega de atividades impressas a quem não tem acesso à internet.

salas de aula na pandemia

A Secretária Angela Vieira destaca que as escolas estão preparadas para retorno com maior participação dos alunos nas aulas presenciais que hoje ainda é muito baixo em função das famílias optarem por não mandar suas crianças

Com a mudança do cenário pandêmico e a vacinação dos trabalhadores em educação cria uma maior seguranças com os professores vacinados e a imunização avançando cria um cenário mais tranquilo, atesta.

Após o recesso escolar, que será de 26 de julho a 2 de agosto, a rede municipal passará por uma avaliação diagnóstica, utilizando a plataforma Clickideia, que identificará os processos e níveis de aprendizagem, que serão utilizados na programação da recuperação das lacunas criadas em período de pandemia.