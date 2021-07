Canções ao som de flauta e sarau literário no Presídio de Alegrete

Share on Email

Aconteceu na quarta-feira, 21, um Sarau Literário no Presídio Estadual de Alegrete.

O evento foi marcado por uma tarde de muita poesia escrita por mulheres em comemoração ao dia do amigo que aconteceu no último dia 20.

Estiveram presentes os coordenadores do Projetos Cartas de Afeto – Caminhos para a Liberdade: Ana Lucia Vargas, Merlen Alves, Paulo Amaral e a colaboradora Amanda Meincke Mello que agraciou as detentas com canções ao som de flauta.

O projeto Cartas de Afeto, foi contemplado pela Lei Aldir Blanc Municipal e reúne detentas do Presídio Estadual de Alegrete.

O objetivo é envolver de forma literária, mulheres em situação de privação da liberdade.

Este projeto é co-realizado pelo Coletivo Multicultural, Presídio Estadual de Alegrete e Susepe. As oficinas em formato de cartas são realizadas por Merlen Alves (Acadêmica de Letras, poeta e contista) e Ana Lúcia Vargas (Pedagoga, contadora de histórias e poeta).