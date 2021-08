Aulas presenciais com mais alunos e vida nas escolas

Share on Email

A volta das aulas presenciais, nas escolas de Alegrete, mostra um aumento quantitativo de alunos. Aos poucos, com autorização dos pais, as crianças retornam em maior número às salas de aula- seguindo todos os protocolos exigidos.

As aulas estão escalonadas, em dias definidos para cada turma e, por enquanto, com os alunos saindo um pouco antes do horários previsto. A previsão e que nas próximas semanas isso mude e mais alunos retornem.

Já na entrada, se percebe a mudança que a pandemia impôs ao ensino e retorno às aulas. Álcool em gel, tapetes, máscaras e distanciamento obedecidos.

A reportagem esteve em uma escola estadual e outra municipal e mstra como está o ensino presencial, lembrando que ainda continua híbrido (online) e as crianças e jovens só voltam com autorização dos pais.