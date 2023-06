Aumentou procura pela vacina contra gripe em Alegrete

A vacina contra influenza não estava sendo muito procurada, em Alegrete, porém o frio que fez na última semana levou muita gente a buscar pela imunização e “tivemos uma boa procura da população, não incluída nos grupos prioritários”. A informação é do setor de imunização da Secretaria da Saúde de Alegrete. A vacina contra a influenza está disponível em todas as UBS com sala de vacina, e vamos seguir vacinando enquanto houver vacina disponível, disse a enfermeira Juliana Michael.

A informação é de que a Secretaria da Saúde recebeu 29.590 doses. Ainda há previsão da chegada de mais 3 mil doses desse imunizante para Alegrete.

Até o dia 11 de junho, o tempo em Alegrete vai se manter quente, para esta época do ano, com períodos de chuvas aqui no Município. O frio mais intenso retorna a partir dia 12 de junho com mínimas em torno de 8ºC em Alegrete, período em que podem aparecer mais infecções respiratórias, incluisve a gripe influenza.