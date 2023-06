Intercâmbio Cultural do Raymundo une alegretenses e uruguaios

E a constatação real é que, mesmo assim, não sabemos “hablar” este outro idioma que pode abrir portas não só aqui, mas em outros locais do mundo. E com o objetivo de instrumentalizar seus alunos, o Colégio Raymundo Carvalho em parceria com o Saint Catherin”es Scholl (Sanca) promoveram, neste mês de maio, uma atividade de intercâmbio na escola.

Alunos do CRC e de Rivera Uruguai

Juntos ni tan cerca, ni lejos é o nome do projeto de intercâmbio da professora Fernanda Assunção Siqueira, que une Brasil e Uruguai quando aqui no Colégio, de acordo com a diretora Giciéli Barua que recebeu amigos uruguaios. Tudo começou com a troca de cartas em espanhol e português no ano de 2022, o CRC foi visitá-los em Rivera e, desta vez, eles vieram em Alegrete. As turmas 81, 91 e 92 organizaram um churrasco no pão, com direito a saladas. O encontro entre os alegretenses e uruguaios foi no Clube Sete de Setembro. Mas o prato principal foi a conversa, a interatividade entre os dois idiomas, num intercâmbio cultural, fortalecendo a amizade e a troca de saberes entre os jovens. O projeto terá continuidade quando os alunos do CRC forem a Rivera.

Alunos do CRC e de Rivera, Uruguai