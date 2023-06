Startup, de Alegrete, é destaque de competição em Livramento

Startups e iniciativas relacionadas às temáticas de inovação para todo o país se encontraram no 9º Startup Day, no último dia 27 de maio de 2023. Na nossa região não foi diferente, o Sebrae RS, através do Sebraex, realizou o evento na Santana do Livramento, mostrando que o tema startups e ecossistemas estão a todo vapor.

A Muv, de Alegrete, é uma empresa startup, em processo inicial, e está incubada dentro do Pampa Tec. A empresa traz soluções para prevenções em falha de motores industriais. Foi um evento feito a várias mãos e foram 27 pitchs apresentados, sendo destes 20 Startups, 4 ecossistemas e 3 cases (todos de nossa região).

Alegrete foi representando por 4 Startups. Além de representantes das 4 Hélices do Ecossistema de Inovação participaram, Alex de Souza, diretor de Inovação e Tecnologia da Prefeitura de Alegrete representando o Poder Público, Emerson Rizzati, coordenador do Pampatec, representando as Instituições de Ensino, Ediane Bianchi, agente local de Inovação do Sebrae, representando a Sociedade Civil além dos empresários que apresentaram seus Pitchs.

As empresas – startups de Alegrete foram:

Muv

2day – faz out source, entra com parte tecnica nas empresas que não têm codições de fazer isso

ProRaf – faz rastreamentos de produtos de agricultura familiar

Farol Ventura- é um aplicativo para planejar viagens

A empresa MUV ganhou o destaque de empresa com maior potencial de investimento.