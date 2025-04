Avenida Eurípedes Brasil Milano passa por obras, com foco na melhor sinalização da via

Share on Email

As intervenções visam melhorar a segurança no trânsito e facilitar a mobilidade dos pedestres e motoristas.

As obras incluem a instalação de placas de sinalização, faixas de pedestres e marcações no asfalto, que têm como objetivo orientar os condutores e garantir a travessia segura dos pedestres. A iniciativa faz parte de um projeto mais amplo da pasta da segurança pública para aprimorar a infraestrutura viária e promover um trânsito mais seguro em todas as regiões da cidade.

“O investimento em sinalização é fundamental para reduzir acidentes e aumentar a conscientização dos motoristas sobre as normas de trânsito. Queremos garantir que todos possam se deslocar com segurança”, afirmou o Secretário de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania, Uilian Rodolfo Almeida.

Os trabalhos já estão em andamento e devem ser concluídos nas próximas semanas. A Prefeitura solicita a colaboração da população para respeitar as sinalizações temporárias durante o período das obras e pede paciência aos motoristas e pedestres enquanto as melhorias são realizadas