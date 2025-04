Conselho da Mulher de Alegrete debate a importância de medida protetiva de urgência online

A decisão da Polícia Civil do Rio Grande do Sul de permitir o pedido de medidas protetivas de urgência, às mulheres, pela internet já mobiliza aos órgãos que defendem os direitos das mulheres em todo o Estado. A medida foi anunciada após os 10 feminicídios, inclusive no feriadão de de Páscoa, no Rio Grande do Sul. A presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Alegrete, Ingrid Urbanetto e a advogada Sue Pan Y Água falam sobre essa medida.

Elas enfatizam a importância e a urgência dessa nova funcionalidade para facilitar o acesso das vítimas de violência doméstica ao principal instrumento legal de proteção e interrupção do ciclo de agressões. As advogadas destacaram que, segundo a Polícia Civil, nenhuma das mulheres assassinadas na última sexta-feira (18) havia solicitado medidas protetivas contra seus agressores, o que reforça a necessidade de mecanismos mais acessíveis e rápidos para garantir a segurança das vítimas.

A presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher enfatiza que a violência doméstica é um problema grave e complexo, e que essa possibilidade de solicitar medidas protetivas online é um passo significativo para encorajar mais mulheres a buscar ajuda e proteção. Elas acreditam que solicitar a medida protetiva on line ajuda a eliminar barreiras, como o medo que a mulher tem de se expor ou a dificuldade da agredida em se deslocar até uma delegacia.

Advoggadas : Eleonora Guerra, Ingrid Urbaneto e Su Pan Y Água

A advogada Sue Pan Y Água explicou o que são as medidas protetivas de urgência e como elas podem auxiliar as vítimas, afastando os agressores e estabelecendo outras restrições para garantir a sua segurança. Ela também abordou a necessidade do acompanhamento multidisciplinar das vítimas e da necessidade de uma rede de apoio fortalecida para que as medidas protetivas sejam eficazes. Aqui em Alegrete esse trabalho é feito pela Rede de Proteção com serviços públicos das secretarias municipais de Promoção Social, de Saúde, Procuradoria da Mulher da Câmara de Vereadores e órgãos estaduais.

As representantes do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Alegrete elogiam essa iniciativa da Polícia Civil e dizem que vão auxiliar na divulgação e na orientação, às mulheres, sobre o uso da nova ferramenta online, dentro desse compromisso do conselho com a defesa dos direitos das mulheres e o combate à violência de gênero em Alegrete.