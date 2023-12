Avenida problemática: alagamento causa grande prejuízo a motorista

A via tem enfrentado alagamentos recorrentes durante episódios de chuvas mais intensas, ocasionando, em alguns casos, a interrupção do tráfego de veículos.

Família enfrenta desafios para trazer criança em tratamento oncológico de volta a Alegrete

O condutor do veículo relatou ter percebido a presença de água na pista, apesar disso, muitos continuavam a trafegar pelo local. O momento crítico ocorreu quando a água começou a aumentar de forma rápida, resultando no trinco do bloco do motor de seu Renault Clio. O veículo, utilizado para fins profissionais, precisou ser rebocado, e o condutor estima que os custos para o conserto possam chegar a cerca de 5 mil reais.

Motorista de Saveiro com placas de Alegrete morre em acidente na BR 290

“Esse carro é o que eu uso para trabalhar. Tive que chamar um guincho, e agora aguardo o orçamento para os reparos”, lamentou o motorista, destacando a importância do Clio em sua rotina profissional.

A situação evidencia os desafios enfrentados pelos motoristas da região quando há um aumento no volume de chuvas, resultando em alagamentos que, por vezes, impactam diretamente na mobilidade e na integridade dos veículos. A recorrência desse cenário também levanta questões sobre a necessidade de melhorias na infraestrutura para lidar com situações climáticas adversas.