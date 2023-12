Motorista de Saveiro com placas de Alegrete morre em acidente na BR 290

Os veículos envolvidos são uma caminhonete Saveiro, com placa de Alegrete, e um caminhão Ford, com placa registrada em Uruguaiana.

Tragicamente, o motorista da Saveiro, um homem de 63 anos, perdeu a vida no local. O corpo estaria preso às ferragens, e a equipe de bombeiros de Alegrete foi acionada para realizar as operações de resgate. Até o momento, não há informações detalhadas sobre as circunstâncias que levaram à colisão.

A rodovia encontra-se com interdição parcial de pista, com o tráfego sendo direcionado por meio do sistema PARE e SIGA. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) está coordenando o trânsito. Além disso, a Polícia Civil também foi chamada. A tarde chuvosa pode ter contribuído para as condições adversas na estrada.