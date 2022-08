Avenida Rondon recebe mutirão de limpeza

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

A limpeza urbana em parques, ruas e avenidas é uma demanda que muito tem sido reclamada por pessoas da comunidade.

E para aumentar a capacidade de realizar este trabalho, a Secretaria de Infra Estrutura conta com a mão de obra de apenados.

Limpeza na Avenida Rondon

O foco nesta semana foi a limpeza da Avenida Rondon com aparamento da grama e limpeza geral.

Depois da limpeza

Gilmar Massari, do setor de limpeza urbana, destaca o trabalho com a participação de servidores da pasta e sete apenados. Com este trabalho eles reduzem sua pena e ainda ganham uma remuneração, disse o Secretário de Infra Estrutura, Mário Rivelino Soares.

A próxima avenida que receberá limpeza será a Avenida Tiaraju.