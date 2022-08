Polo do 28 incentiva o plantio de árvores frutíferas entre os alunos

Nos vivemos numa cidade em que a arborização urbana é deficiente e a cada verão sentimos muito calor.

Mas sempre existem exemplos que buscam mudar essa realidade. Um deles vem da EMEB Silvestre Gonçalves Araújo de Oliveira – Polo do Rincão do 28.

Crianças plantando árvores no Polo do 28

O técnico agrícola, Vilson Araújo, um apaixonado pela natureza e projeto de hortas, pomares e criação de animais, realiza um trabalho diferenciado naquele Polo.

Com as crianças do Polo, esta semana, ele realizou o plantio de mudas de frutíferas. Em seu relato diz que não tem nada que o faça mais feliz que ver crianças plantando árvores.

Com paciência e ensinando como deve ser o plantio, os cuidados e cultivo, ele ajudou os estudantes do Polo do 28 a florestar seus espaços, mostrando que árvores nunca serão demais, porque produzem frutos e sombra e ajudam no equilíbrio ambiental.

A direção do polo incentiva todos esses projetos por saber da importância da natureza, até porque a própria escola esta numa área de preservação permanente- a APA do Rio Ibirapuitã, com uma infinidade de animais e plantas típicas daquela região.