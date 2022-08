Exercícios militares em ruas movimentadas e estreitas é seguro e necessário?

Alegrete é uma cidade com cinco unidades militares e mais o HGUA, com um contingente de mais dois mil militares. É bem comum vê-los pela ruas da cidade fazendo os conhecidos TAFs.

Um questionamento que pessoas da comunidade fazem é quanto à segurança desses militares, visto que o trânsito por onde passam, muitas vezes, tem um tráfego intenso e ruas estreitas.

O diretor da Guarda Municipal, Angelo Tertuliano de Oliveira, diz que sempre que fazem isso, tem balizadores com bandeiras que ajudam o pelotão no sentido e dar segurança a quem faz os TAFs.

Mas um ato que chamou atenção, nesta semana, foi a presença de militares na Avenida Integração que margeia o Cerro da Sepultura que foi fechada para que militares realizassem o exercício.

Alguns perguntaram, não é exagero fechar uma via da cidade para essa pratica?

O diretor da Guarda informa que foi solicitado ao Setor para que eles pudesse fazer essa atividade e quanto a fechar uma avenida, diz que o trânsito durante aquele período fica com restrição. E que por ser uma via com pouco fluxo não trouxe prejuízos maiores à trafegabilidade no local.