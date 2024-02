AVF seleciona atletas para compor o elenco da Série Prata 2024

A ideia surgiu dos membros da comissão técnica e procurou oportunizar a todos atletas do Município e fora dele, a chance de compor elenco da AVF.

A atividade foi realizada no ginásio, Henrique Nemitz, com uma nova roupagem de iluminação. Os atletas puderam mostrar um pouco das suas qualidades físicas e técnicas. O técnico, Rodrigo Gasolina, e seu auxiliar, Márcio Zinelle, avaliaram cerca de 20 atletas que estavam em busca de uma vaga no elenco do clube vianense.

Ao final da seletiva, foram passados os objetivos e metas em que a Associação tem para o corrente ano e em as competições que irá participar. Além disso, a comissão técnica selecionou alguns atletas para um período de treinamento, que deve iniciar na primeira semana de março.