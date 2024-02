MTG, Prefeitura e entidades tradicionalistas realizam Semana da Paz em Alegrete

A lei 11.077 criou a Semanda Paz no Estado a ser comemorada em 23 de fevereiro a 1 de março de cada ano.

O evento promovido pela 4ª Região Tradicionalista que tem como presidente aqui em Alegrete, Idelcina Noetzold traz uma programação voltada em todos os seus aspectos na promoção da paz entre os povos. Aqui ela será realizada de 26 a 1 de março com variada programação. A abertura oficial está marcada para o dia 26, às 20h no CTG Farroupilha.

Este homem deseja saber da mãe biológica de quem se separou há 39 anos

A programação segue dia 27 no CTG Vaquenaos da Fronteira com o tema: Solidariedade, Tolerância e Respeito Entre os Povos.

A missa Crioula da Semana da Paz de 2024, será no dia 28 na Igreja Nossa Senhora da Conceição, às 19h. A caminhada da paz será no próximo dia 28, às 9h com saída da praça General Osório, passando pela frente da Câmara de Vereadores e da Praça Getúlio Vargas. As atividades encerram dia 1 as 20h no CTG Vaqueanos da Fronteira com uma live com as entidades tradicionalistas e convidados com início às 20h