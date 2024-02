Serviço de inspeção e agroindústrias preparados para o II Festival da linguiça campeira

O evento que em sua primeira edição levou um público de 50 mil pessoas ao Parque Dr Lauro Dornelles será realizado, este ano, de 23 a 24 de março.

Risoto de linguiça campeira

Gabriel Xarão, médico veterinário do serviço de inspeção municipal, informa que das 43 agroindústrias habilitadas pelo SIM, 21 produzem só linguiças em Alegrete e, destas sete entregam o produto para fora da cidade. E essas delícias da culinária campeira que fazem da Terceira Capital Farroupilha referência no preparo deste alimento no país vão, novamente, estar em variados pratos para degustação e venda no Festival. Ele informou, ainda, que em 2023 foram produzidos 25% a mais de linguiças do que no ano anterior, perfazendo um total de quase 600 mil quilos.

A entrada ao Parque será novamente gratuita no II Festival da Linguiça Campeira que terá shows e várias outras atrações no próximo mês de março. São 43 sabores de linguiça para satisfazer todos os gostos.