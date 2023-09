Presidente do MDB Jovem de Alegrete; única gaúcha premiada em São Paulo

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Ela conta que para ganhar esse mérito passou por três fases e acabou se classificando entre os 50 melhores trabalhos, dentre um total de 1.100 inscritos.

Além de aulas com lideranças políticas de destaque como o presidente da Fundação Ulisses Guimarães, deputado Alceu Moreira e o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, Vanessa participou da apresentação das políticas públicas que foram construídas em grupo e, no sábado, na Câmara Municipal de São Paulo, da atividade de Vereador por um Dia, com propostas e debates.

Matheus, um jovem mestre da parrilla deixou Alegrete para grandes desafios em SP

O trabalho selecionado que foi apresentado em São Paulo teve como tema “Segurança Pública, um Olhar sobre o Efetivo”, de autoria de Fernando Murakami (São Paulo) Shaiane Dotto (Restinga Seca) e Vanessa Moraes (Alegrete).

Já o projeto individual de Vanessa Moraes que obteve a premiação foi sobre a construção de casas de acolhimento para mães de crianças em situação de internação Neonatal na cidade de São Paulo. Da bancada gaúcha, foi a única que obteve premiação. O prêmio será entregue em Brasília, no fim do ano. Ele comentou que o prêmio foi fruto de dedicação e estudo e o desejo de fazer política de forma comprometida e voltada à comunidade.