AVV Base garante vagas em duas categorias nas finais estaduais de voleibol

A Associação Vianense de Voleibol (AVV) garantiu a classificação de duas categorias para as etapas estaduais das competições de voleibol, após uma temporada marcada pela participação em diversos campeonatos em diferentes regiões do Rio Grande do Sul.

21 de outubro de 2026 Renan Irizaga Alegrete, Educação, Esporte, Notícias, Política 0

As equipes masculina juvenil e infantil masculina, que integram a AVV Base, conquistaram as vagas em razão do bom desempenho nas disputas regionais ao longo do ano. Os resultados garantiram ao time de Manoel Viana a oportunidade de representar o município nas próximas etapas da competição.

A equipe juvenil masculina disputará a etapa estadual nos dias 5 e 6 de dezembro, em Pelotas. Já a categoria infantil masculina entrará em quadra nos dias 21 e 22 de novembro, em Uruguaiana.

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A classificação das duas equipes representa o resultado do trabalho desenvolvido pela associação ao longo da temporada, com participação em competições e preparação dos atletas nas categorias de base.

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