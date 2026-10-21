AVV Base garante vagas em duas categorias nas finais estaduais de voleibol

As equipes masculina juvenil e infantil masculina, que integram a AVV Base, conquistaram as vagas em razão do bom desempenho nas disputas regionais ao longo do ano. Os resultados garantiram ao time de Manoel Viana a oportunidade de representar o município nas próximas etapas da competição.

A equipe juvenil masculina disputará a etapa estadual nos dias 5 e 6 de dezembro, em Pelotas. Já a categoria infantil masculina entrará em quadra nos dias 21 e 22 de novembro, em Uruguaiana.

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A classificação das duas equipes representa o resultado do trabalho desenvolvido pela associação ao longo da temporada, com participação em competições e preparação dos atletas nas categorias de base.