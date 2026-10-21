Alegrete recebe ambulância por meio de cadastro no programa de renovação da frota do Samu

O veículo foi obtido por meio do cadastro da Secretaria no programa de renovação da frota do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), do Governo Federal.

A atividade contou com a presença do prefeito Jesse Trindade, do vice-prefeito, Luciano Belmonte e da secretária municipal de Saúde, Heili Temp, e de servidores públicos municipais.

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Conforme destacou Heili Temp, a ambulância foi destinada ao município por meio do cadastro realizado pela Secretaria para a renovação da frota do Samu. O veículo servirá como apoio às demandas da pasta, contribuindo para reforçar a estrutura de atendimento em saúde em Alegrete. Ao todo são quatro veículos a disposição dos alegretenses, mas Samu são três.

A chegada da nova ambulância representa um reforço para os serviços municipais, proporcionando melhores condições de trabalho às equipes e mais suporte às necessidades de atendimento da população.

Fotos: departamento comunicação Prefeitura de Alegrete