Alegrete recebe ambulância por meio de cadastro no programa de renovação da frota do Samu

Na última terça-feira (20), a Secretaria Municipal de Saúde de Alegrete recebeu uma nova ambulância, em atividade realizada no Centro Administrativo do município.

21 de outubro de 2026 Renan Irizaga Alegrete, Destaque, Saúde 0

O veículo foi obtido por meio do cadastro da Secretaria no programa de renovação da frota do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), do Governo Federal.

A atividade contou com a presença do prefeito Jesse Trindade, do vice-prefeito, Luciano Belmonte e da secretária municipal de Saúde, Heili Temp, e de servidores públicos municipais.

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Conforme destacou Heili Temp, a ambulância foi destinada ao município por meio do cadastro realizado pela Secretaria para a renovação da frota do Samu. O veículo servirá como apoio às demandas da pasta, contribuindo para reforçar a estrutura de atendimento em saúde em Alegrete. Ao todo são quatro veículos a disposição dos alegretenses, mas Samu são três.

A chegada da nova ambulância representa um reforço para os serviços municipais, proporcionando melhores condições de trabalho às equipes e mais suporte às necessidades de atendimento da população.

Fotos: departamento comunicação Prefeitura de Alegrete

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