Bailarina alegretense representa a Escola Ballerina na 10ª edição do GPAL na Argentina

A dança alegretense está representada na 10ª edição do GPAL – Grande Prêmio América Latina, evento que reúne bailarinos de diferentes países em uma programação voltada à formação artística, à dança e ao intercâmbio cultural. A 10ª edição do GPAL — Gran Premio América Latina acontece na cidade de Villa Carlos Paz, na província de Córdoba, Argentina

Representando a Escola de Dança Ballerina, de Alegrete, participa do festival a bailarina Beatriz Toledo Rodrigues, de 17 anos. Formanda da escola, Beatriz chega ao evento em um momento especial de sua trajetória, levando para o palco a experiência adquirida ao longo dos anos de formação artística.

O GPAL teve início no dia 25 de setembro e segue até 1º de outubro, reunindo participantes e profissionais ligados ao universo da dança.

Uma trajetória construída na dança

A participação no evento marca uma etapa significativa na trajetória de Beatriz, especialmente por ocorrer no período em que conclui seu ciclo como aluna da Escola Ballerina.

Ao longo de sua formação, a bailarina participou de diferentes trabalhos, apresentações e competições, desenvolvendo sua experiência técnica e artística sob a orientação da equipe da escola.

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Entre as conquistas está a medalha de prata no Danza Firenzi, em 2024, um dos festivais internacionais de dança realizados na Europa. Em 2023, Beatriz também recebeu o prêmio de Melhor Bailarina no SAED, além de outras premiações conquistadas ao longo de sua trajetória junto à Ballerina.

Cada apresentação e competição contribuiu para a construção de uma trajetória que agora ganha mais um capítulo com a participação no GPAL.

Acompanhamento e formação

Durante o festival, Beatriz está acompanhada de pessoas que fazem parte diretamente de sua trajetória artística e pessoal.

Ao lado da bailarina estão sua professora e diretora da Ballerina, Jacqueline Zacarias Silveira; sua mãe, Luciana Toledo; e a professora Fernanda Kummer, coordenadora do Projeto Social Primeiros Passos da Ballerina.

A presença da equipe reforça o caráter de acompanhamento e formação que marca a trajetória da jovem bailarina, desde os primeiros passos até a participação em eventos de maior projeção.

Intercâmbio através da dança

O GPAL reúne bailarinos de diferentes países da América Latina e profissionais ligados à dança, criando um ambiente de troca de experiências, aprendizado e contato com diferentes linguagens artísticas.

Além da participação nas apresentações e avaliações, eventos dessa natureza proporcionam aos bailarinos a oportunidade de conhecer outras formas de interpretar e desenvolver a dança, ampliando sua formação para além da sala de aula.

A 10ª edição do GPAL conta com uma equipe de coordenação e um corpo de jurados formado por profissionais ligados ao universo da dança, responsáveis pela avaliação dos trabalhos apresentados durante o festival.

Para Beatriz, a participação representa não apenas mais uma experiência competitiva, mas também uma oportunidade de vivenciar um ambiente de intercâmbio e aprendizado em uma etapa importante de sua formação.

42 anos formando bailarinos em Alegrete

Para a Escola de Dança Ballerina, a participação no GPAL também integra uma trajetória de 42 anos de atuação em Alegrete, dedicada à formação de bailarinos e à valorização da dança.

A presença de Beatriz no evento representa a continuidade de um trabalho desenvolvido ao longo de décadas pela escola, que busca proporcionar aos seus alunos experiências artísticas, técnicas e culturais.

Ao levar uma formanda para um evento que reúne bailarinos de diferentes países da América Latina, a Ballerina amplia também a presença da dança alegretense em espaços de intercâmbio internacional.

A participação de Beatriz Toledo Rodrigues no GPAL simboliza, assim, a união entre uma trajetória individual e um trabalho coletivo construído ao longo de anos: de um lado, uma jovem bailarina que chega a uma nova etapa de sua formação; de outro, uma escola que há mais de quatro décadas mantém a dança como parte da formação cultural e artística de Alegrete.

No palco do GPAL, Beatriz leva consigo não apenas sua técnica e sua experiência, mas também parte da história construída pela Ballerina e pela dança alegretense ao longo de 42 anos.