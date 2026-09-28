Chuva supera 100 mm no início da semana; tempo firme retorna a partir de quarta-feira

A semana começou com chuva forte em Alegrete, mas a previsão indica mudança nas condições do tempo a partir de quarta-feira (30). Conforme dados do site meteorológico Climatempo, segunda e terça-feira terão os maiores volumes de chuva, enquanto o tempo deve ficar mais firme no decorrer da semana.

28 de setembro de 2026 Renan Irizaga Alegrete, Destaque, Educação, Notícias, Política, Saúde, Turismo 0

Nesta segunda-feira (28), o dia amanheceu chuvoso no município. A previsão indica mínima de 19°C e máxima de 25°C, com tempo nublado e possibilidade de temporal pela manhã e à tarde. O acumulado previsto chega a 72,5 milímetros. Durante a noite, as nuvens tendem a diminuir e a chuva deve perder força.

Na terça-feira (29), a instabilidade permanece. Os termômetros devem variar entre 19°C e 24°C, com previsão de chuva forte pela manhã e continuidade das precipitações no início da tarde. Ao longo do dia, as nuvens diminuem e o sol pode aparecer. A previsão aponta acumulado de 71 milímetros.

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A mudança no tempo começa a aparecer na quarta-feira (30). A temperatura cai, com mínima de 13°C e máxima de 21°C, e a previsão indica sol entre muitas nuvens durante o dia, com períodos de céu nublado. À noite, ainda haverá bastante nebulosidade, mas não há previsão de chuva.

Na quinta-feira (1º), o tempo deve permanecer firme, com mínima de 11°C e máxima de 23°C. O dia terá sol, com aumento de nuvens a partir da tarde, sem previsão de precipitações.

Encerrando a semana, a sexta-feira (2) terá temperaturas entre 11°C e 24°C. A previsão indica sol durante o dia, com muitas nuvens à tarde e à noite, mas novamente sem chuva prevista

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