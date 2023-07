Bairro Canudos revive o terror de mais um tiroteio

Share on Email

Na noite de sábado (22), um tiroteio ocorreu no bairro Canudos, em Alegrete, conforme relatado por testemunhas ao PAT. De acordo com o depoimento de algumas pessoas que entraram em contato com a reportagem, a ação envolveu novamente dois indivíduos em uma motocicleta, resultando em uma troca de tiros. Desta vez, ninguém ficou ferido, mas a violência deixou os moradores assustados.

Segundo os relatos, a ação aconteceu de forma rápida e inesperada, causando temor entre os moradores da região. O tiroteio teria ocorrido nas imediações onde no último dia 12, Vinicius Ferreira, de 25 anos, conhecido como “Reco”, foi assassinado a tiros. Reco tentou se refugiar em uma casa durante o ataque, mas foi atingido fatalmente por um tiro e veio a óbito no endereço.

O PAT entrou em contato com a Brigada Militar e, até então não havia denúncias do ocorrido, assim como, não tinha registro de pessoas feridas por disparos de arma de fogo na UPA ou Santa Casa.