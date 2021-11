Estacionamento Rotativo desenvolve aplicativo para facilitar informações a usuários

Há poucos meses houve uma suba no valor. Antes a cada meia hora o usuário da vaga desembolsava R$ 0,80 ou seja em uma hora gastava R$ 1,60. Agora em meia hora estacionado o preço custa R$ 1,00 logicamente em uma hora na área azul o valor é de R$2,00.

Dentre as vantagens, que muitos consideram com o estacionamento rotativo, segundo destacou o gerente regional da BR Parking, Ronaldo Leite, que avalia como positiva a aceitação dos alegretenses, está um aplicativo.

Muito dinâmico e de muitas vantagens para os usuários, ele pontua que o motorista pode baixar através do Play store – Rotativo Alegrete e se cadastrar. Assim, pode acessar para saber o valor que tem em créditos, fazer novas recargas e também consultar quais vagas estão disponíveis nas ruas que deseja estacionar. A única observação é que o aplicativo deve estar com a placa do veículo e os dados do proprietário. Caso, haja alguma dificuldade o condutor pode solicitar auxílio junto ao escritório localizado na Gaspar Martins, esquina com a Avenida Doutor Lauro Dorneles.

Outra opção é a recarga através do PIX, mas essa modalidade somente pode ser realizada com um monitor. Atualmente são 12 monitores, uma gerente e um fiscal que atuam diarimente no estacionamento rotativo de Alegrete.