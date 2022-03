Bairro Rui Ramos recebe recursos de emenda impositiva do Vereador Vagner Fan

Na última semana o vereador Vagner Fan visitou moradores do bairro Rui Ramos. Durante a visita o vereador fez a Entrega do documento das Emendas Impositivas, cuja solicitação é de um playground (pracinha), um espaço de lazer para as crianças do bairros daquela região. Os moradores aproveitaram para reivindicar outras melhorias para o bairro. Fan visitou o prédio do antigo IRMA que, atualmente encontra-se abandonado e com a estrutura danificada.



O “IRMA” é um local histórico e, poderia ser aproveitado para implantação de projetos sociais que pudessem beneficiar a comunidade local.

Já na sessão de quinta-feira (3), o vereador propôs um espaço regimental para os Agentes Comunitários de Saúde. Os mesmos precisam de apoio da Câmara de Vereadores para melhorias na classe, uma vez que, há anos sofrem sem reajuste salarial, sem receber alguns benefícios e com materiais para desenvolver o seu para trabalho, em estado precário.



Os agentes comunitários cumprem um papel importante, pois desenvolvem atividades de prevenção de doenças e de promoção da saúde, sejam elas domiciliares, comunitárias, individuais ou coletivas.

Texto: Assessoria Gabinete vereador Vagner Fan