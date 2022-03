Serviço Residencial Terapêutico recebe assessoria do Setor de Nutrição

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Saúde (SMS), através do Setor de Nutrição, iniciou o projeto de acompanhamento nutricional para os usuários do Serviço Residencial Terapêutico (SRT – setor da Saúde Mental), tendo início às avaliações no mês de janeiro de 2022.

Homem sequestrou mulher e filha que mantinha em cárcere privado; foi preso em flagrante

A partir das avaliações, verificou-se que os pacientes possuem prevalência de 63% de obesidade. As medicações e o estilo de vida ocioso favorecem essa condição. Esta iniciativa está sugerindo um cardápio balanceado e opções de lanches mais saudáveis, assim como atividades de recreação para serem trabalhadas no Residencial.

Em reuniões, a coordenadora do SRT, Milene Guerra, juntamente com as nutricionistas das SMS, planeja o trabalho para melhor qualidade de vida dos usuários e, consequentemente, menor risco de comorbidades. Serão realizadas novas avaliações periodicamente.