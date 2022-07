Bairros Vila Nova e Kennedy terão coleta de eletrônicos

No dia 8 de julho, na Praça Aracy Baez, no bairro Vila Nova, das 8h às 12h30 e no dia 12 de julho, na Praça Silvestre de Mello Larto junto ao CRAS Sul, no bairro Kennedy.

A coleta é em parceria com a empresa Natusomos, Somente em 2021 foram coletadas mais de 46 toneladas de resíduos eletrônicos em Alegrete.

RECEBEMOS: Aparelhos de som, ar-condicionado, aquecedores, bebedouros, cabos e fios, cafeteira, liquidificador, batedeira, calculadoras, carregadores em geral, celulares, telefones em geral, centrais de telefone, fax, chuveiro, CPUs, DVDs, ferro elétrico, fontes de microcomputadores, forno elétrico, fontes de microcomputadores, freezer, geladeira, máquina de escrever, máquina de lavar louça, microondas, impressoras, scanners, linha branca, modem, mouse, monitores CRT e de Led, notebook, pendrive, placas em geral, plástico ABS/PP/OS, receptores, roteadores, servidores, térmicas, teclados, tv de tubo, led e lcd, torneiras e unidades de CDs, DVDs, disquetes, entre outros.