Casal foragido da justiça é preso em via pública

Casal foi abordado na região central de Alegrete e durante a identificação foi constatado que havia mandados de prisão contra a dupla.

Já no início da madrugada desta segunda-feira(4), durante o patrulhamento ostensivo/preventivo, nas proximidades da Praça General Osório, os policiais abordaram um homem, de 30 anos, com antecedentes policiais e uma mulher, de 31 anos, também, com antecedentes policiais.

Na consulta ao sistema integrado da polícia, foi verificado que o homem possuía em seu desfavor um mandado de prisão expedido pela Comarca de São Pedro do Sul e a mulher um mandado de prisão expedido pela Comarca de Porto Alegre.

O mandado da mulher era referente a um homicídio, já o homem era por porte ilegal de arma de fogo.

O casal foi encaminhado à DPPA onde foi feito o registro e posterior foram encaminhados ao Presídio Estadual de Alegrete.